FACUA muestra su apoyo a Greenpeace y pide al embajador ruso la liberación de los 30 detenidos
Los activistas y periodistas que participaron en una protesta pacífica contra los imprudentes planes de Gazprom para extraer petróleo en el Ártico están acusados de "piratería".
FACUA.org
Asia y Oceanía-08/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado su apoyo a la organización ecologista Greenpeace ante la encarcelación, por parte de las autoridades rusas, de 28 de sus activistas y de dos periodistas.
El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán