FACUA Andalucía apoya los actos que reivindican el derecho a un empleo digno
La asociación alerta de la brecha social que provocan en el Estado de Bienestar los recortes económicos, la destrucción de empleo y la precarización de las condiciones de vida y de trabajo.
FACUA.org
Andalucía-07/10/2013
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