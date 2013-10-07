Nuestras accionesCon motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente

FACUA Andalucía apoya los actos que reivindican el derecho a un empleo digno

La asociación alerta de la brecha social que provocan en el Estado de Bienestar los recortes económicos, la destrucción de empleo y la precarización de las condiciones de vida y de trabajo.

FACUA.org
Andalucía-07/10/2013
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FACUA Andalucía, que forma parte de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, muestra su apoyo a las movilizaciones convocadas este lunes 7 de octubre con motivo de la jornada Mundial por el Trabajo Decente.

La asociación señala que la crisi

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