FACUA informa

Boletín semanal número 267
08/12/2013

FACUA pregunta a los usuarios sobre la atención al cliente de las comercializadoras de electricidad

FACUA Sevilla firma un convenio con el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla

FACUA traslada al grupo parlamentario extremeño de IU la necesidad de regular el suministro de agua

FACUA Córdoba alerta de que la ampliación de la zona azul agravará los problemas de movilidad

FACUA considera insuficiente que Bruselas aplique multas ridículas a los bancos por manipular el euríbor

FACUA detecta diferencias de hasta el 333% en las tarifas de agua de 28 ciudades

FACUA pide a Twitter que elimine la cuenta de un suplantador del actor Luis Merlo #fraudeTW

FACUA Madrid cree que la excusa del empleo no sirve para justificar el despropósito de Eurovegas

FACUA comparece ante la comisión de investigación sobre fraudes financieros del Parlament catalán

FACUA Catalunya publica un informe sobre el cumplimiento de la norma de rotulación en catalán

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