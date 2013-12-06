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FACUA pregunta a los usuarios sobre la atención al cliente de las comercializadoras de electricidad

La asociación realiza una encuesta a nivel nacional para consultar a los consumidores sobre la calidad del servicio que prestan las compañías eléctricas.

FACUA.org
España-06/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción está realizando una encuesta a nivel nacional para conocer cuál es la opinión de los consumidores sobre la calidad de la atención al cliente de las comercializadoras de electricidad. Los usuarios pueden participar desde

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