Nuestras accionesCrearía una isla casi sin obligaciones

FACUA Madrid cree que la excusa del empleo no sirve para justificar el despropósito de Eurovegas

La asociación se opone radicalmente al proyecto del magnate Sheldon Adelson y exige a los gobiernos estatal, autonómico y municipal que no transijan en sus pretensiones.

FACUA.org
Madrid-03/12/2013
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FACUA Madrid muestra su oposición radical al proyecto de creación del complejo de ocio Eurovegas en la capital y exige a los gobiernos estatal, autonómico y municipal que no transijan en sus pretensiones.

La asociación considera que la promesa de la supuesta cre

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