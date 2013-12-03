FACUA Madrid cree que la excusa del empleo no sirve para justificar el despropósito de Eurovegas
La asociación se opone radicalmente al proyecto del magnate Sheldon Adelson y exige a los gobiernos estatal, autonómico y municipal que no transijan en sus pretensiones.
FACUA.org
Madrid-03/12/2013
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FACUA Madrid muestra su oposición radical al proyecto de creación del complejo de ocio Eurovegas en la capital y exige a los gobiernos estatal, autonómico y municipal que no transijan en sus pretensiones.
La asociación considera que la promesa de la supuesta cre