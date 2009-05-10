FACUA informa
Boletín semanal número 28
10/05/2009
FACUA espera que la eliminación de la publicidad en TVE se sume a una mayor apuesta por contar con una televisión pública de calidad
FACUA Sevilla reclama la convocatoria del Consejo Municipal de Consumo, paralizado desde hace seis meses
FACUA denuncia 27 páginas 'web' que venden ilegalmente medicamentos en España
FACUA, satisfecha por el rechazo 'in extremis' de la Eurocámara a la desconexión de Internet sin orden judicial
Casi 8 de cada 10 usuarios de Sevici se queja de carencias en el mantenimiento y falta de personal
FACUA lamenta que Obama mantenga la retrógrada política de Bush sobre el intercambio de archivos en Internet
Jiménez anuncia que la publicidad, comercio y tráfico de órganos estarán tipificados como delito en el Código Penal
FACUA Sevilla recibe numerosas reclamaciones por venta de tabaco en mal estado en la Feria
Retirados del mercado ocho modelos de ropa para bebés y niños de Burberry
Timadores 'online' se hacen pasar por McDonald's para obtener datos bancarios de los usuarios
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