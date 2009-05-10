FACUA informa

Boletín semanal número 28
10/05/2009

FACUA espera que la eliminación de la publicidad en TVE se sume a una mayor apuesta por contar con una televisión pública de calidad

FACUA Sevilla reclama la convocatoria del Consejo Municipal de Consumo, paralizado desde hace seis meses

FACUA denuncia 27 páginas 'web' que venden ilegalmente medicamentos en España

FACUA, satisfecha por el rechazo 'in extremis' de la Eurocámara a la desconexión de Internet sin orden judicial

Casi 8 de cada 10 usuarios de Sevici se queja de carencias en el mantenimiento y falta de personal

FACUA lamenta que Obama mantenga la retrógrada política de Bush sobre el intercambio de archivos en Internet

Jiménez anuncia que la publicidad, comercio y tráfico de órganos estarán tipificados como delito en el Código Penal

FACUA Sevilla recibe numerosas reclamaciones por venta de tabaco en mal estado en la Feria

Retirados del mercado ocho modelos de ropa para bebés y niños de Burberry

Timadores 'online' se hacen pasar por McDonald's para obtener datos bancarios de los usuarios

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