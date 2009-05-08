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FACUA espera que la eliminación de la publicidad en TVE se sume a una mayor apuesta por contar con una televisión pública de calidad

Pide al Gobierno que garantice una política de ahorro, con la optimización de recursos propios de TVE, priorizando la producción interna y de servicio público.

FACUA.org
España-08/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción demanda al Gobierno que la eliminación de la publicidad en TVE se sume a una mayor apuesta por contar con una televisión pública de calidad.

Así, considera que el efecto positivo que sin lugar a dudas que tendrá en los

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