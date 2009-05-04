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Timadores 'online' se hacen pasar por McDonald's para obtener datos bancarios de los usuarios

Un mensaje de correo electrónico invita a rellenar una falsa encuesta de la cadena de comida rápida con el ingreso de 50 euros como reclamo.

FACUA.org
España-04/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil un nuevo intento de phishing, esta vez utilizando a McDonald’s para obtener datos bancarios de los usuarios.

Un mensaje de correo electrónico que simula ha

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