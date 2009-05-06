FACUA, satisfecha por el rechazo 'in extremis' de la Eurocámara a la desconexión de Internet sin orden judicial
Considera aberrante la enmienda que pretendía convertir a unas cuantas empresas y 'lobbies' en los policías y jueces de la Red.
FACUA.org
Europa-06/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción por el rechazo in extremis del Parlamento Europeo a la aberrante enmienda que preveía la desconexión de Internet, sin orden judicial, a los usuarios que intercambian archivos sin ánimo de lucro.