FACUA informa

Boletín semanal número 284
06/04/2014

La campaña #liberamimóvil hace que Orange se sume a Movistar y comience a cumplir la ley

FACUA aconseja pedir indemnizaciones por los perjuicios económicos que genera la huelga de Lufthansa

FACUA denuncia ante Bruselas la nueva factura de la luz por vulnerar tres directivas comunitarias

FACUA denuncia a Ticketmaster al ofertar entradas de The Rolling Stones a precios más bajos de los reales

FACUA Andalucía apoya las movilizaciones convocadas contra los recortes sociales

El PP Andaluz injuria y calumnia a FACUA Andalucía en el Parlamento

FACUA se une a las movilizaciones en toda España convocadas esta semana contra los recortes sociales

FACUA reclama una multa para Aqualia por dejar a 14.000 usuarios del Puerto de la Cruz sin agua potable

Ono sufre una caída de su red móvil y FACUA le pide que compense automáticamente a los afectados #apagONo

FACUA denuncia a Iberia, Spanair y Air Europa ante la subida del recargo en la emisión de billetes

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