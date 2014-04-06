FACUA informa
Boletín semanal número 284
06/04/2014
La campaña #liberamimóvil hace que Orange se sume a Movistar y comience a cumplir la ley
FACUA aconseja pedir indemnizaciones por los perjuicios económicos que genera la huelga de Lufthansa
FACUA denuncia ante Bruselas la nueva factura de la luz por vulnerar tres directivas comunitarias
FACUA denuncia a Ticketmaster al ofertar entradas de The Rolling Stones a precios más bajos de los reales
FACUA Andalucía apoya las movilizaciones convocadas contra los recortes sociales
El PP Andaluz injuria y calumnia a FACUA Andalucía en el Parlamento
FACUA se une a las movilizaciones en toda España convocadas esta semana contra los recortes sociales
FACUA reclama una multa para Aqualia por dejar a 14.000 usuarios del Puerto de la Cruz sin agua potable
Ono sufre una caída de su red móvil y FACUA le pide que compense automáticamente a los afectados #apagONo
FACUA denuncia a Iberia, Spanair y Air Europa ante la subida del recargo en la emisión de billetes
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