FACUA denuncia a Iberia, Spanair y Air Europa ante la subida del recargo en la emisión de billetes
El cobro por la gestión de la emisión de billetes ya fue denunciado por la Federación ante el Ministerio de Sanidad y Consumo al considerarlo una práctica abusiva e ilegal.
FACUA.org
España-31/03/2014
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo a las tres principales aerolíneas españolas, Iberia, Spanair y Air Europa, que han aumentado sus recargos por emisión de bille