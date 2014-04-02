FACUA denuncia a Ticketmaster al ofertar entradas de The Rolling Stones a precios más bajos de los reales
La empresa omite en su publicidad el incremento de entre 6 y 25 euros que aplica a los precios ofertados a través de lo que denomina "gastos de distribución". FACUA pide una investigación sobre la reventa de entradas paralela al 'colapso' de la web de Ticketmaster.
FACUA.org
España-02/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ticketmaster por vulnerar la legislación al anunciar los precios de las entradas para el concierto de The Rolling Stones en Madrid omitiendo el importe o porcentaje con que los incrementa al aplicar lo que denomina «gastos de distribu