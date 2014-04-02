Nuestras accionesBasta ya de recortes

FACUA se une a las movilizaciones en toda España convocadas esta semana contra los recortes sociales

Convocada este jueves 3 de abril por la Cumbre Social y los sindicatos españoles, respalda la promovida en Europa por la Confederación Europea de Sindicatos contra las políticas de austeridad de los gobiernos y para exigir un plan de inversiones que reactive la economía y cree empleo de calidad.

FACUA.org
España-02/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción se une a las manifestaciones convocadas en las principales ciudades españoles este jueves 3 de abril por la Cumbre Social y los sindicatos.

Esta concentración respalda la promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que

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