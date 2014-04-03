FACUA denuncia ante Bruselas la nueva factura de la luz por vulnerar tres directivas comunitarias
El caótico modelo tarifario impuesto por el Gobierno de España incumple las directivas sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.
FACUA.org
España-03/04/2014
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