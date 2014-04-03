Nuestras accionesEspera que paralice la aplicación de las tarifas

FACUA denuncia ante Bruselas la nueva factura de la luz por vulnerar tres directivas comunitarias

El caótico modelo tarifario impuesto por el Gobierno de España incumple las directivas sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.

FACUA.org
España-03/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante Bruselas la nueva factura de la luz por vulnerar las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. La asociación espera que la Comisión Europea intervenga ex

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