La campaña #liberamimóvil hace que Orange se sume a Movistar y comience a cumplir la ley
La venta de terminales bloqueados es un fraude sobre el que FACUA está potenciado que los usuarios presenten denuncias de forma masiva.
FACUA.org
España-04/04/2014
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Orange se ha sumado a Movistar y ya libera los teléfonos de sus clientes, como consecuencia de la campaña #liberamimóvil, iniciada por FACUA-Consumidores en Acción en enero de 2012. La venta de terminales bloqueados es un fraude