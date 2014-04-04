Nuestras accionesVodafone y Yoigo siguen incumpliendo la ley

La campaña #liberamimóvil hace que Orange se sume a Movistar y comience a cumplir la ley

La venta de terminales bloqueados es un fraude sobre el que FACUA está potenciado que los usuarios presenten denuncias de forma masiva.

FACUA.org
España-04/04/2014
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Orange se ha sumado a Movistar y ya libera los teléfonos de sus clientes, como consecuencia de la campaña #liberamimóvil, iniciada por FACUA-Consumidores en Acción en enero de 2012. La venta de terminales bloqueados es un fraude

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