FACUA Andalucía apoya las movilizaciones convocadas contra los recortes sociales
Respalda la convocotoria promovida por la Confederación Europea de Sindicatos contra las políticas de austeridad de los gobiernos y para exigir un plan de inversiones que reactive la economía y cree empleo de calidad.
FACUA.org
Andalucía-02/04/2014
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Las organizaciones sociales miembro de Compromiso Social por el Progreso de Andalucía, entre las que se encuentra FACUA Andalucía y los principales sindicatos, CCOO y UGT, se unen a la manifestación convocada este jueves 3 de abril en las distintas capitales de las provincias