FACUA informa

Boletín semanal número 291
25/05/2014

FACUA compara las propuestas en política energética recogidas por 12 partidos en sus programas electorales

FACUA informa a los usuarios que tengan viajes programados para Tailandia que tienen derecho a cancelarlos

FACUA consigue que un usuario recupere 120.000 euros que Bankia sustrajo irregularmente de su cuenta

FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre la cláusula suelo de las hipotecas

FACUA Córdoba denuncia a Ramguertauro por vender abonos y entradas a los toros a precios superiores

FACUA lanza #devoluciónluz, un simulador para calcular los reembolsos que deben realizar las eléctricas

FACUA Andalucía pide acelerar el decreto que regulará la representatividad de las asociaciones de usuarios

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a participar en las elecciones europeas

Abierto el plazo para la inscripción al curso de verano de la UPO en Carmona de la Fundación FACUA

FACUA pide al Gobierno que deje de maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios

FACUA consigue que Orange anule una penalización por romper un compromiso de permanencia inexistente

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