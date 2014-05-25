FACUA informa
Boletín semanal número 291
25/05/2014
FACUA compara las propuestas en política energética recogidas por 12 partidos en sus programas electorales
FACUA informa a los usuarios que tengan viajes programados para Tailandia que tienen derecho a cancelarlos
FACUA consigue que un usuario recupere 120.000 euros que Bankia sustrajo irregularmente de su cuenta
FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre la cláusula suelo de las hipotecas
FACUA Córdoba denuncia a Ramguertauro por vender abonos y entradas a los toros a precios superiores
FACUA lanza #devoluciónluz, un simulador para calcular los reembolsos que deben realizar las eléctricas
FACUA Andalucía pide acelerar el decreto que regulará la representatividad de las asociaciones de usuarios
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a participar en las elecciones europeas
Abierto el plazo para la inscripción al curso de verano de la UPO en Carmona de la Fundación FACUA
FACUA pide al Gobierno que deje de maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios
FACUA consigue que Orange anule una penalización por romper un compromiso de permanencia inexistente
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