FACUA consigue que un usuario recupere 120.000 euros que Bankia sustrajo irregularmente de su cuenta
La entidad contrató dos seguros de vida en concepto de ahorro y pensión sin la autorización verbal ni la firma del afectado.
FACUA.org
España-23/05/2014
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Fachada de Bankia | Imagen: Maciej Janiec (CC BY-NC-SA)
Bankia ha devuelto 120.000 euros que extrajo irregularmente a un usuario tras las reclamaciones de FACUA-Consumidores en Acción. Sin autorización previa, el banco sustrajo de la cuenta de A.M.R.M., 75.000 y 25.000 euros para dos pólizas de seguros de vida y p