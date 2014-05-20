Abierto el plazo para la inscripción al curso de verano de la UPO en Carmona de la Fundación FACUA
Bajo el título ‘Intervención de la sociedad civil ante los fraudes', la actividad está prevista para los días 21, 22 y 23 de julio.
FACUA.org
España-20/05/2014
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible informa que ya está abierto el plazo para inscribirse en el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) impartido por la fundación, previsto para los días 21