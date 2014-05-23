Nuestras accionesAnte el golpe de Estado en el país, Exteriores recomienda no viajar

FACUA informa a los usuarios que tengan viajes programados para Tailandia que tienen derecho a cancelarlos

La organización recuerda que los consumidores pueden alegar 'causa de fuerza mayor' para no verse perjudicados económicamente por la situación de inestabilidad política que vive el país.

FACUA.org
España-23/05/2014
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios que hayan decidido cancelar sus viajes a Tailandia por su situación de inestabilidad política que tienen derecho a que les devuelvan íntegramente el importe del billete o del paquete turístico que tuvieran con

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