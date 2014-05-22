Nuestras accionesProblemas en los importes de las corridas taurinas

FACUA Córdoba denuncia a Ramguertauro por vender abonos y entradas a los toros a precios superiores

La empresa está cobrando a los usuarios precios distintos a los publicitados. La asociación recuerda que la actitud de la compañía incurre en publicidad engañosa.

FACUA.org
Córdoba-22/05/2014
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FACUA Córdoba ha denunciado a Ramguertauro, gestora de la Plaza de Toros de Córdoba, por vender los abonos y entradas sueltas de las corridas taurinas más caras de lo anunciado en su cartelería. La denuncia se ha presentado ante el Servicio de Consumo de la Junta de An

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