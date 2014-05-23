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FACUA compara las propuestas en política energética recogidas por 12 partidos en sus programas electorales

La asociación cree necesario establecer un marco tarifario para la energía que tome como referencia los costes reales y no el precio que las compañías fijan, ya que la opacidad existente en el mercado mayorista provoca la especulación.

FACUA.org
España-23/05/2014
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El consumo doméstico de energía se ha convertido de un tiempo a esta parte en una de las mayores preocupaciones de un elevado porcentaje de familias españolas, que desde hace unos años comprueban cómo el gasto que les supone tener que hacer frente al pago de la

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