FACUA pide al Gobierno que deje de maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios
Se entregaron 50.000 viviendas por impago de hipotecas a los bancos, según el informe publicado este lunes por el Banco de España con datos reales de las entidades crediticias. FACUA denuncia la pasividad del Ejecutivo ante este drama y la falta de medidas para frenarlo.
FACUA.org
España-19/05/2014
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Un 78,4% del total de los pisos en los que se produjeron los desahucios eran la residencia habitual de las personas afectadas.
FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que deje de maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios. La asociación reclama al Ejecutivo que emprenda medidas que protejan los intereses de los ciudadanos en lugar de torpedearlas, como ha hecho con l