Nuestras accionesEl Banco de España informa de que los desahucios aumentaron en un 11% en 2013

FACUA pide al Gobierno que deje de maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios

Se entregaron 50.000 viviendas por impago de hipotecas a los bancos, según el informe publicado este lunes por el Banco de España con datos reales de las entidades crediticias. FACUA denuncia la pasividad del Ejecutivo ante este drama y la falta de medidas para frenarlo.

FACUA.org
España-19/05/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que deje de maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios. La asociación reclama al Ejecutivo que emprenda medidas que protejan los intereses de los ciudadanos en lugar de torpedearlas, como ha hecho con l

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos