FACUA lanza #devoluciónluz, un simulador para calcular los reembolsos que deben realizar las eléctricas
Por la diferencia entre las tarifas fijadas provisionalmente por el Gobierno y las finalmente aplicadas en el mercado mayorista entre enero y marzo. El usuario medio recuperará 33 euros.
FACUA.org
España-22/05/2014
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