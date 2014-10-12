FACUA informa

Boletín semanal número 311
12/10/2014

FACUA rechaza el tratado de libre comercio que la UE y EE UU negocian de espaldas a los ciudadanos

FACUA Madrid reclama el cese inmediato del consejero de Sanidad

FACUA considera aberrante que el Gobierno haya recortado la cooperación con África un 80% desde 2011

FACUA Córdoba celebra una asamblea para informar de sus acciones contra el abuso de las cláusulas suelo

FACUA espera que se depuren responsabilidades políticas ante los graves errores en la crisis del ébola

FACUA advierte a los usuarios sobre las cartas que anuncian falsas revisiones obligatorias de gas

FACUA considera un desastre el papel de la ministra de Sanidad ante la crisis del ébola

La Junta de Extremadura obliga a Iberdrola a devolver el suministro eléctrico a un socio de FACUA Málaga

Organizaciones sociales andaluzas llaman a participar en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente

FACUA Córdoba exige a Aucorsa una revisión urgente de la flota tras el incendio de un autobús urbano

FACUA Granada aborda mejoras para la movilidad de la ciudad con representantes del PSOE

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