FACUA informa
Boletín semanal número 311
12/10/2014
FACUA rechaza el tratado de libre comercio que la UE y EE UU negocian de espaldas a los ciudadanos
FACUA Madrid reclama el cese inmediato del consejero de Sanidad
FACUA considera aberrante que el Gobierno haya recortado la cooperación con África un 80% desde 2011
FACUA Córdoba celebra una asamblea para informar de sus acciones contra el abuso de las cláusulas suelo
FACUA espera que se depuren responsabilidades políticas ante los graves errores en la crisis del ébola
FACUA advierte a los usuarios sobre las cartas que anuncian falsas revisiones obligatorias de gas
FACUA considera un desastre el papel de la ministra de Sanidad ante la crisis del ébola
La Junta de Extremadura obliga a Iberdrola a devolver el suministro eléctrico a un socio de FACUA Málaga
Organizaciones sociales andaluzas llaman a participar en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente
FACUA Córdoba exige a Aucorsa una revisión urgente de la flota tras el incendio de un autobús urbano
FACUA Granada aborda mejoras para la movilidad de la ciudad con representantes del PSOE
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