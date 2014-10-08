FACUA espera que se depuren responsabilidades políticas ante los graves errores en la crisis del ébola
Demanda que los consejeros de Salud autonómicos informen en sus parlamentos. Califica de desastre el papel desempeñado por Ana Mato y considera de extraordinaria gravedad la improvisación y la opacidad con las que viene actuando la Comunidad de Madrid.
FACUA.org
España-08/10/2014
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Una de las imágenes de la campaña de FACUA #losrecortesmatan.
FACUA-Consumidores en Acción espera que se depuren responsabilidades políticas ante los graves errores que se han producido hasta la fecha en la gestión de la crisis del ébola.
La asociación califica de desastre el papel desempeñando hasta ahora