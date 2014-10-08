FACUA advierte a los usuarios sobre las cartas que anuncian falsas revisiones obligatorias de gas
La asociación recuerda que dichas inspecciones deben hacerse cada cinco años y son notificadas por las distribuidoras directamente. Recomienda consultar con estas empresas la fecha correspondiente y los inspectores oficiales autorizados.
FACUA.org
España-08/10/2014
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FACUA recuerda que es la propia distribuidora la que tiene la obligación de avisar a sus clientes de la fecha de la siguiente revisión. | Imagen: Theen Moy (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha recibido numerosas consultas de usuarios que están recibiendo cartas en las que se les advierte de que deben realizar una inspección a sus instalaciones de gas natural de parte de empresas que no son las distribuidoras del combustible. La organ