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FACUA advierte a los usuarios sobre las cartas que anuncian falsas revisiones obligatorias de gas

La asociación recuerda que dichas inspecciones deben hacerse cada cinco años y son notificadas por las distribuidoras directamente. Recomienda consultar con estas empresas la fecha correspondiente y los inspectores oficiales autorizados.

FACUA.org
España-08/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha recibido numerosas consultas de usuarios que están recibiendo cartas en las que se les advierte de que deben realizar una inspección a sus instalaciones de gas natural de parte de empresas que no son las distribuidoras del combustible. La organ

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