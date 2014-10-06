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Organizaciones sociales andaluzas llaman a participar en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente

La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía se suma a los actos del 7 de octubre que giran en torno a tres ejes; empleo, protección social y derechos.

FACUA.org
Andalucía-06/10/2014
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La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, se suma a las movilizaciones de este martes 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente, donde sindicatos y organizaciones sociales de todo el mundo se unen en una sola

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