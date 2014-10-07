La Junta de Extremadura obliga a Iberdrola a devolver el suministro eléctrico a un socio de FACUA Málaga
La Dirección General de Industria y Energía resolvió favorablemente la reclamación presentada por la asociación, al considerar indebido el procedimiento seguido por la compañía tras no haber podido tomar la lectura real del contador de la vivienda durante un periodo de tiempo.
FACUA.org
Málaga-07/10/2014
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Un socio de FACUA Málaga ha logrado recuperar el suministro eléctrico de su vivienda en una localidad de Badajoz después de que la Dirección General de Industria y Energía de la Junta de Extremadura haya resuelto como improcedente la suspensión