FACUA informa
Boletín semanal número 348
28/06/2015
FACUA elabora un decálogo de consejos para proteger la piel del sol
La comisaria de Consumo evita aclarar si adoptará medidas para proteger a los consumidores más vulnerables
FACUA Sevilla pide a Espadas participar en los consejos de administración de las empresas municipales
FACUA anuncia acciones judiciales contra las eléctricas por tarifas ilegales en el alquiler de contadores
FACUA Cádiz exigirá al parque Aqualand Bahía de Cádiz que deje de prohibir la entrada con bebida y comida
FACUA alerta del envío de un virus en un correo fraudulento que simula adjuntar una factura de Movistar
FACUA Cádiz recomienda reclamar por el cierre de la clínica dental Family de Arcos de la Frontera
Industria se pliega a los intereses de las grandes eléctricas con la norma sobre autoconsumo
FACUA Córdoba recuerda las medidas de seguridad e higiene que tienen que cumplir las piscinas
Mapfre devuelve 900 euros de un frigorífico averiado en un apagón eléctrico a un socio de FACUA
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio