FACUA Cádiz exigirá al parque Aqualand Bahía de Cádiz que deje de prohibir la entrada con bebida y comida
La asociación ha recibido un importante número de reclamaciones por parte de los usuarios por esta práctica abusiva.
FACUA.org
Cádiz-25/06/2015
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FACUA Cádiz ha denunciado a la empresa responsable del parque de atracciones Aqualand Bahía de Cádiz (Grupo Aspro Ocio SL) por prohibir la entrada a los usuarios portando bebida y comida.
La asociación, que ha recibido reclamaciones de un importante n&uacut