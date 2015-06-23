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FACUA Córdoba recuerda las medidas de seguridad e higiene que tienen que cumplir las piscinas

La Asociación elabora un decálogo con recomendaciones para los usuarios de estas instalaciones.

FACUA.org
Córdoba-23/06/2015
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FACUA Córdoba ha elaborado un decálogo con recomendaciones para los usuarios de piscinas de uso colectivo donde recuerda las medidas de seguridad e higiene que deben cumplir estos recintos, así como las vías de reclamación.

El Reglamento Sanitario de las

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