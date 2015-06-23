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Mapfre devuelve 900 euros de un frigorífico averiado en un apagón eléctrico a un socio de FACUA

La aseguradora rechazó en un primer momento sufragar el electrodoméstico sin explicar por qué quedaba fuera de la póliza que el afectado tenía contratada.

FACUA.org
Córdoba-23/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Mapfre devuelva 900 euros a su socio de Córdoba Emilio Marín como indemnización por la avería de un frigorífico a consecuencia de un corte de suministro eléctrico sufrido en su vivienda.

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