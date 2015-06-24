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Industria se pliega a los intereses de las grandes eléctricas con la norma sobre autoconsumo

FACUA rechaza la propuesta de Real Decreto porque paraliza un sistema de producción y consumo de electricidad más barato y más respetuoso con el medioambiente.

FACUA.org
España-24/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su más firme rechazo al proyecto de Real Decreto presentado por Industria para regular el autoconsumo de energía eléctrica. La asociación considera que, con esta norma, el Ministerio que dirige José Manuel Soria

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