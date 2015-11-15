FACUA informa

Boletín semanal número 368
15/11/2015

FACUA apoya la manifestación de guardias civiles de este sábado en Madrid

Publicado el auto judicial que llama a casi 4 millones de usuarios a sumarse a la #demandaMovistarFusión

FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre los derechos de los consumidores en telecomunicaciones

FACUA denuncia que las políticas de Consumo de la Junta agonizan mientras crecen los fraudes masivos

Un malagueño condenado por estafa, denunciado por el riesgo para la seguridad del evento XTerra en Granada

FACUA envía su respuesta a Movistar ante su amenaza de querellarse por mencionarla para denunciar abusos

Economía autoriza al sector financiero a ocultar el riesgo de sus productos más peligrosos, critica FACUA

#MovistarNoNosCalla La Junta Directiva de FACUA aprueba por unanimidad no ceder a la amenaza de querella

Movistar amenaza a FACUA con una querella si vuelve a mencionar su nombre #MordazaMovistar

El Albacete Balompié cobró entradas a algunos aficionados del Córdoba C.F. por encima del precio anunciado

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