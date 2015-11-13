FACUA apoya la manifestación de guardias civiles de este sábado en Madrid
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, será el encargado de leer el manifiesto en el que se reivindican sus derechos sociolaborales.
FACUA.org
España-13/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En la manifestación en Madrid este sábado, los agentes de la Guardia Civil convocados por la AUGC reivindicarán una mejora en sus derechos sociales y laborales. | Imagen: flickr.com/nonopp (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción apoya la manifestación de guardias civiles prevista este sábado 14 de noviembre en Madrid y convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ser&aacut