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FACUA apoya la manifestación de guardias civiles de este sábado en Madrid

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, será el encargado de leer el manifiesto en el que se reivindican sus derechos sociolaborales.

FACUA.org
España-13/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción apoya la manifestación de guardias civiles prevista este sábado 14 de noviembre en Madrid y convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ser&aacut

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