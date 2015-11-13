Un malagueño condenado por estafa, denunciado por el riesgo para la seguridad del evento XTerra en Granada
No devuelve el dinero a los atletas de toda España que participaron en la caótica prueba de triatlón. FACUA Granada pide al Servicio de Consumo de la Junta que investigue y abra expediente sancionador.
FACUA.org
España-13/11/2015
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La empresa matriz de XTerra en EEUU ha decidido no renovar la licencia a José González Rojas. A la derecha, durante su participación en el XTerra World Championship en Hawaii el pasado 1 de noviembre.
El caos y el grave riesgo para la seguridad del evento de triatlón XTerra Reino de Granada ha provocado una avalancha de reclamaciones de atletas de toda España que llevan más de un mes exigiendo recuperar su dinero además de los gastos de desplazamiento y alojamiento