FACUA denuncia que las políticas de Consumo de la Junta agonizan mientras crecen los fraudes masivos
A poco más de 100 días de su nombramiento, la directora general de Consumo abandona su cargo para presentarse a las elecciones.
FACUA.org
Andalucía-13/11/2015
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El consejero de Salud, Aquilino Alonso, y la ya ex directora general de Consumo, Inmaculada Durán.
FACUA Andalucía denuncia que las políticas de protección de los consumidores de la Junta de Andalucía agonizan mientras crecen los fraudes masivos.
«Lucharé contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas». Fue una de las frases pronuncia