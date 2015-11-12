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FACUA envía su respuesta a Movistar ante su amenaza de querellarse por mencionarla para denunciar abusos

La asociación recuerda a la empresa en su escrito que informar a los consumidores sobre las prácticas que vulneran sus derechos es una obligación.

FACUA.org
España-12/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha enviado este jueves su respuesta a Movistar ante su amenaza de querellarse con la asociación por mencionar su nombre. En el

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