FACUA envía su respuesta a Movistar ante su amenaza de querellarse por mencionarla para denunciar abusos
La asociación recuerda a la empresa en su escrito que informar a los consumidores sobre las prácticas que vulneran sus derechos es una obligación.
FACUA.org
España-12/11/2015
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FACUA indica a Movistar que citar a las empresas que comercializan bienes y servicios es su obligación, la de informar y alertar a los consumidores de aquellas prácticas que vulneran sus derechos, protegidos por la ley y con amparo constitucional. | Imagen: Lydia López / FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha enviado este jueves su respuesta a Movistar ante su amenaza de querellarse con la asociación por mencionar su nombre. En el