FACUA envía su respuesta a Movistar ante su amenaza de querellarse por mencionarla para denunciar abusos

Más de 4.000 afectados se han unido ya a la #demandaMovistarFusión

Nuestras acciones | Más de 4.000 afectados se han unido ya a la #demandaMovistarFusión

FACUA indica a Movistar que citar a las empresas que comercializan bienes y servicios es su obligación, la de informar y alertar a los consumidores de aquellas prácticas que vulneran sus derechos, protegidos por la ley y con amparo constitucional. | Imagen: Lydia López / FACUA.