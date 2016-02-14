FACUA informa

Boletín semanal número 381
14/02/2016

FACUA Jaén pone en marcha la cuarta edición de su concurso provincial de fotografía

FACUA Córdoba realiza por quinto año consecutivo los talleres escolares '1 Gota x 1 Vida'

Vodafone, multada por incluir a una socia de FACUA en ficheros de morosos por una línea que nunca pidió

FACUA denuncia a Jazztel por subir tarifas sin respetar sus compromisos de permanencia

FACUA considera insuficientes las explicaciones del Ayuntamiento de Cáceres sobre los cortes de agua

FACUA Cádiz reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería durante el Carnaval

Tres años después de la denuncia de FACUA, la Junta tiene paralizado el expediente de las cláusulas suelo

FACUA Andalucía continúa su ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta

FACUA Catalunya recuerda que los afectados por cortes de Rodalies y Metro tienen derecho a compensaciones

FACUA alerta de la retirada del mercado de las lámparas de techo HYBY y LOCK vendidas por Ikea

La AEPD apercibe al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por ceder datos de pacientes irregularmente

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos