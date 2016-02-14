FACUA informa
Boletín semanal número 381
14/02/2016
FACUA Jaén pone en marcha la cuarta edición de su concurso provincial de fotografía
FACUA Córdoba realiza por quinto año consecutivo los talleres escolares '1 Gota x 1 Vida'
Vodafone, multada por incluir a una socia de FACUA en ficheros de morosos por una línea que nunca pidió
FACUA denuncia a Jazztel por subir tarifas sin respetar sus compromisos de permanencia
FACUA considera insuficientes las explicaciones del Ayuntamiento de Cáceres sobre los cortes de agua
FACUA Cádiz reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería durante el Carnaval
Tres años después de la denuncia de FACUA, la Junta tiene paralizado el expediente de las cláusulas suelo
FACUA Andalucía continúa su ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta
FACUA Catalunya recuerda que los afectados por cortes de Rodalies y Metro tienen derecho a compensaciones
FACUA alerta de la retirada del mercado de las lámparas de techo HYBY y LOCK vendidas por Ikea
La AEPD apercibe al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por ceder datos de pacientes irregularmente
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