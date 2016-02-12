FACUA denuncia a Jazztel por subir tarifas sin respetar sus compromisos de permanencia
La asociación considera que el incremento es ilegal dado que el contrato vincula tanto a los clientes como a la empresa. Los afectados pueden reclamar la anulación de la subida o el pago de penalizaciones.
FACUA.org
España-12/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la operadora de telecomunicaciones Jazztel, propiedad de Orange, por subir las tarifas de la cuota de línea sin respetar los compromisos de permanencia adquiridos con los clientes en sus contratos. La asociación recuerda que estos