Tres años después de la denuncia de FACUA, la Junta tiene paralizado el expediente de las cláusulas suelo
La federación critica que la inacción del Gobierno andaluz es un insulto para los usuarios y un grave menosprecio hacia los empleados públicos que han dedicado cientos de horas al caso.
FACUA.org
Andalucía-10/02/2016
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FACUA Andalucía considera muy grave que tres años después de su denuncia contra una veintena de bancos por las cláusulas suelo, la Junta de Andalucía sigue sin resolver el mayor expediente sancionador abierto en la historia por su autoridad de protecció