Nuestras accionesMás de un año acosada

Vodafone, multada por incluir a una socia de FACUA en ficheros de morosos por una línea que nunca pidió

FACUA logra que la AEPD sancione con 30.000 euros a la compañía. Un arbitraje establece que la usuaria no tiene que abonar cantidad alguna.

FACUA.org
España-12/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) imponga una multa de 30.000 euros a Vodafone tras incluir los datos de María G. L. en los ficheros de morosos Asnef y Experian de forma irregular por no pagar

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