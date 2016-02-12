Vodafone, multada por incluir a una socia de FACUA en ficheros de morosos por una línea que nunca pidió
FACUA logra que la AEPD sancione con 30.000 euros a la compañía. Un arbitraje establece que la usuaria no tiene que abonar cantidad alguna.
FACUA.org
España-12/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) imponga una multa de 30.000 euros a Vodafone tras incluir los datos de María G. L. en los ficheros de morosos Asnef y Experian de forma irregular por no pagar