La AEPD apercibe al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por ceder datos de pacientes irregularmente
La Agencia concluye que hubo infracción grave y sanciona también a la clínica privada Recoletas de Cuenca, receptora de los datos, por no cifrar la información.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-08/02/2016
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FACUA denunció la cesión irregular de datos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca en agosto de 2014. | Imagen: castillalamancha.es.
FACUA-Consumidores en Acción lamenta la falta de contundencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras confirmar la infracción grave cometida por el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, que cedió datos personales e historiales médicos de