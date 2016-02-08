Nuestras accionesTras la denuncia de FACUA

La AEPD apercibe al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por ceder datos de pacientes irregularmente

La Agencia concluye que hubo infracción grave y sanciona también a la clínica privada Recoletas de Cuenca, receptora de los datos, por no cifrar la información.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-08/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la falta de contundencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras confirmar la infracción grave cometida por el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, que cedió datos personales e historiales médicos de

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