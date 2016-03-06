FACUA informa
Boletín semanal número 384
06/03/2016
FACUA Catalunya se reúne con Ahiadec para fortalecer sus relaciones
FACUA Córdoba reitera a los grupos municipales su exigencia de participar en la mesa de trabajo de Emacsa
FACUA Sevilla ve raquítica la partida de protección a los consumidores de los presupuestos municipales
FACUA informa del aviso de retirada de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas en 2007
FACUA pide información a la Consejería de Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón
Los fraudes en telecomunicaciones provocaron el 67% de las denuncias de los madrileños en FACUA en 2015
El recibo de la luz del usuario medio bajó un 8,0% en febrero
FACUA Madrid celebra su 9ª Asamblea General de socios
Las jeringas de ácido hialurónico Singfiller se venden con un falso sello de autorización europea
FACUA Sevilla pide a Consumo de la Junta que multe a la discoteca Bandalai por un anuncio machista
La Junta de Andalucía elimina sus líneas 901 y 902, una histórica reivindicación de FACUA
El 42% de las denuncias de los onubenses en FACUA en 2015 fue por fraudes en telecomunicaciones
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