FACUA informa

Boletín semanal número 384
06/03/2016

FACUA Catalunya se reúne con Ahiadec para fortalecer sus relaciones

FACUA Córdoba reitera a los grupos municipales su exigencia de participar en la mesa de trabajo de Emacsa

FACUA Sevilla ve raquítica la partida de protección a los consumidores de los presupuestos municipales

FACUA informa del aviso de retirada de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas en 2007

FACUA pide información a la Consejería de Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón

Los fraudes en telecomunicaciones provocaron el 67% de las denuncias de los madrileños en FACUA en 2015

El recibo de la luz del usuario medio bajó un 8,0% en febrero

FACUA Madrid celebra su 9ª Asamblea General de socios

Las jeringas de ácido hialurónico Singfiller se venden con un falso sello de autorización europea

FACUA Sevilla pide a Consumo de la Junta que multe a la discoteca Bandalai por un anuncio machista

La Junta de Andalucía elimina sus líneas 901 y 902, una histórica reivindicación de FACUA

El 42% de las denuncias de los onubenses en FACUA en 2015 fue por fraudes en telecomunicaciones

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