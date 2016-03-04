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FACUA Córdoba reitera a los grupos municipales su exigencia de participar en la mesa de trabajo de Emacsa

La asociación traslada su petición al PP en una reunión convocada a raíz de la carta enviada a todos los representantes del pleno.

FACUA.org
Córdoba-04/03/2016
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FACUA Córdoba insiste en su exigencia de participar en la mesa de trabajo de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), y así se lo ha hecho saber a los grupos políticos con representación en el pleno municipal, a quienes ha hecho llegar la carta enviada

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