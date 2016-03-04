FACUA Córdoba reitera a los grupos municipales su exigencia de participar en la mesa de trabajo de Emacsa
La asociación traslada su petición al PP en una reunión convocada a raíz de la carta enviada a todos los representantes del pleno.
FACUA.org
Córdoba-04/03/2016
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De izquierda a derecha, Salvador Fuentes y José María Bellido, viceportavoz y portavoz del PP de Córdoba, Francisco Martínez y María Dolores Cabeza Beltrán, presidente y vicepresidenta de FACUA C�órdoba y dos miembros del equipo del PP. | Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA Córdoba insiste en su exigencia de participar en la mesa de trabajo de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), y así se lo ha hecho saber a los grupos políticos con representación en el pleno municipal, a quienes ha hecho llegar la carta enviada