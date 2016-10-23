FACUA informa
Boletín semanal número 417
23/10/2016
Fernández Vara contesta en Twitter al portavoz de FACUA que los de Zetta son "jóvenes en un mundo nuevo"
FACUA Córdoba rechaza que el aparcamiento del hospital público Reina Sofía pase a ser de pago
Zetta salió al mercado utilizando una sociedad fantasma
La AEPD apercibe a la Agencia Tributaria de Sevilla por no proteger los datos de los ciudadanos
FACUA Córdoba presenta la novena edición de su concurso provincial de fotografía
Luis Pineda volverá a enfrentarse con FACUA y su portavoz en dos causas judiciales en los próximos días
Xiaomi confirma que no ha autorizado a Zetta a modificar ni comercializar sus móviles
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que dé difusión masiva a las bonificaciones fiscales para 2017
El Supremo ratifica la condena que obliga a Luis Pineda a tuitear 30 días que difamó a Rubén Sanchez
FACUA considera una tomadura de pelo el comunicado lanzado por Zetta
FACUA considera indignante que el Gobierno en funciones autorice la firma del CETA sin debate ni consulta
FACUA denuncia a Zetta ante las autoridades de consumo de Extremadura y Madrid
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