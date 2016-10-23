FACUA informa

Boletín semanal número 417
23/10/2016

Fernández Vara contesta en Twitter al portavoz de FACUA que los de Zetta son "jóvenes en un mundo nuevo"

FACUA Córdoba rechaza que el aparcamiento del hospital público Reina Sofía pase a ser de pago

Zetta salió al mercado utilizando una sociedad fantasma

La AEPD apercibe a la Agencia Tributaria de Sevilla por no proteger los datos de los ciudadanos

FACUA Córdoba presenta la novena edición de su concurso provincial de fotografía

Luis Pineda volverá a enfrentarse con FACUA y su portavoz en dos causas judiciales en los próximos días

Xiaomi confirma que no ha autorizado a Zetta a modificar ni comercializar sus móviles

FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que dé difusión masiva a las bonificaciones fiscales para 2017

El Supremo ratifica la condena que obliga a Luis Pineda a tuitear 30 días que difamó a Rubén Sanchez

FACUA considera una tomadura de pelo el comunicado lanzado por Zetta

FACUA considera indignante que el Gobierno en funciones autorice la firma del CETA sin debate ni consulta

FACUA denuncia a Zetta ante las autoridades de consumo de Extremadura y Madrid

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