Zetta salió al mercado utilizando una sociedad fantasma
Se trata de Zetta Europa SL, cuya existencia nunca ha constado en el Registro Mercantil. La empresa que realmente está detrás, Movishark Europa SLU, no ha presentado cuentas desde su constitución hace dos años.
FACUA.org
España-21/10/2016
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Desde finales de 2014 hasta enero de 2016, la web hacía referencia a Zetta Europa SL, una sociedad inexistente.
Zetta salió al mercado utilizando una sociedad fantasma, según ha podido verificar FACUA-Consumidores en Acción. El propietario del negocio, Bojun Cui, comenzó a comercializar los dispositivos móviles presentándose como Z