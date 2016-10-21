Nuestras accionesDicen ahora que una tienda china les autoriza a manipular los móviles Xiaomi

Zetta salió al mercado utilizando una sociedad fantasma

Se trata de Zetta Europa SL, cuya existencia nunca ha constado en el Registro Mercantil. La empresa que realmente está detrás, Movishark Europa SLU, no ha presentado cuentas desde su constitución hace dos años.

FACUA.org
España-21/10/2016
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Zetta salió al mercado utilizando una sociedad fantasma, según ha podido verificar FACUA-Consumidores en Acción. El propietario del negocio, Bojun Cui, comenzó a comercializar los dispositivos móviles presentándose como Z

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