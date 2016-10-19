Nuestras accionesFraude de los teléfonos extremeños manipulados

Xiaomi confirma que no ha autorizado a Zetta a modificar ni comercializar sus móviles

Tras defenderse la firma española diciendo que "comparte componentes electrónicos con empresas del sector asiático" para el ensamblaje de sus teléfonos, el fabricante chino aclara que no existe vínculo alguno.

FACUA.org
España-19/10/2016
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El fabricante de móviles chino Xiaomi ha negado tener relación comercial alguna con Zetta Smartphone, la firma española señalada por el fraude de la venta de teléfonos manipulados y revendidos con etiquetas propias. FACUA-Consumidores en Acción advi

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