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FACUA considera indignante que el Gobierno en funciones autorice la firma del CETA sin debate ni consulta

La asociación muestra su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.

FACUA.org
España-17/10/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera indignante que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy haya decidido autorizar la firma del CETA (Acuerdos Económico y Comercial Global y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea, por sus si

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